Messina: arrestato un 23enne per furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 23 anni con l’accusa di furto aggravato in abitazione.

A consentire ai militari di risalire all’autore del furto sono state le dichiarazioni rilasciate dalla vittima e la visione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza dell’abitazione.

Dopo essere stati allertati da una chiamata al 112 segnalante un furto in un appartamento del centro cittadino, gli agenti hanno individuato e fermato il ragazzo, che si aggirava con atteggiamento sospetto nella zona di Camaro.

Il 23enne è stato dunque arrestato e condotto in caserma dove i Carabinieri hanno potuto constatare che, privo di documenti, il ragazzo aveva fornito dichiarazioni non veritiere sulla sua identità.

Ciò ha comportato che venisse denunciato anche per il reato di false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale. L’arrestato è adesso ristretto presso il carcere di Messina Gazzi.