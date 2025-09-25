Barcellona: l’imprenditore Immacolato Bonina definitivamente assolto dopo nove anni

L’imprenditore Immacolato Bonina, dopo nove anni di processi penali e tre diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione è stato definitivamente assolto in quanto “il fatto contestato non sussiste”.

Bonina era stato accusato di aver costretto 22 dipendenti, minacciando il licenziamento, a firmare un contratto di solidarietà che riduceva l’orario di lavoro a 28 ore, mentre i dipendenti avrebbero continuato a lavorare per 40 ore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal procuratore generale Felice Lima contro l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello, mettendo un punto ad una vicenda giudiziaria iniziata nel 2016 e segnata da condanne, rinvii e infine assoluzioni.