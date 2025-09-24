Rodì Milici, inaugurata la palestra comunale e riconsegnata alle scuole

Rodì Milici ha vissuto ieri un momento di festa con l’inaugurazione e la riconsegna della palestra comunale alla scuola secondaria di primo grado Martino, parte dell’Istituto Comprensivo “Capuana”. L’impianto sportivo, sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione, è stato finanziato dalla Regione Siciliana grazie a un emendamento dell’onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina, che ha voluto essere presente alla cerimonia insieme al sindaco di Santa Teresa.

L’evento si è aperto con la benedizione impartita da padre Salvatore Catalfamo, parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie, che ha sostituito padre Giuseppe.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e scolastiche: la dirigente scolastica Carmela Pino, il provveditore Leone Zingales, gli assessori Simona Palano, Sabrina Coppolino, oltre ai dirigenti e ai responsabili dell’Istituto paritario alberghiero, che grazie a una convenzione potrà utilizzare la struttura per le proprie attività.

Dopo i saluti istituzionali dell sindaco di Rodì Milici Eugenio Alibert e di Simona Palano, sono intervenuti la dirigente Pino, il provveditore Zingales e l’onorevole De Luca, sottolineando l’importanza di restituire alla comunità e agli studenti uno spazio moderno e sicuro dove crescere attraverso lo sport.

“Questa palestra – ha dichiarato il sindaco Aliberti – non è soltanto un luogo di attività fisica, ma diventa un punto di aggregazione e di formazione per i nostri ragazzi. È il risultato di una collaborazione tra istituzioni che hanno creduto nella necessità di investire sul futuro delle nuove generazioni”.

L’inaugurazione della palestra comunale rappresenta un tassello importante per la vita scolastica e sociale di Rodì Milici, confermando l’impegno dell’amministrazione a favore dell’istruzione e dello sport come strumenti di crescita e coesione.