Ex Colonia: un’estate da incorniciare tra cucina, musica e tramonti sul mare

Redazionale

Si è chiusa con un tramonto indimenticabile un’estate che ha consacrato l’Ex Colonia di Cicerata come uno dei punti di riferimento per il divertimento e la buona tavola sulla costa tirrenica messinese. Alla sua seconda stagione, quella più difficile, della riconferma, il locale ha superato le aspettative, offrendo un mix vincente di ristorazione di qualità, eventi musicali e ospitalità fronte mare.

Mediterraneo Beach Club: lo chef Rao e una programmazione musicale unica

Il cuore dell’Ex Colonia è stato il Mediterraneo Beach Club, dove la cucina dello chef Federico Rao ha brillato per equilibrio e creatività. Piatti freschi, delicati e mai eccessivi hanno raccontato la filosofia di un locale che punta a emozionare senza forzature, confermandosi all’altezza di un ristorante con grandi ambizioni.

Accanto alla ristorazione, la programmazione musicale ha segnato un vero salto di qualità per l’area di Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni. Grazie alla direzione artistica di Luciano Accetta, il Mediterraneo ha ospitato artisti e format che hanno richiamato pubblico da tutta la provincia: Lato B, De Rubertis, Turè Muschio, Toti Poeta, Roberta De Gaetano, lo spin-off del Mish Mash Festival, oltre al travolgente successo di Karaoki e Indie Relax. Un’offerta che ha trasformato la location in un vero polo culturale e di intrattenimento.

Pizzeria della Colonia: il successo di “Unni Manci”

La pizzeria Unni Manci, affacciata sulla terrazza con vista sulle Isole Eolie, ha rappresentato un altro tassello del successo dell’Ex Colonia. Con il patron Carmelo alla guida, il locale ha registrato una straordinaria affluenza per quasi quattro mesi consecutivi, grazie alla formula vincente di qualità e prezzi accessibili. Un’esperienza che ha convinto clienti abituali e nuovi visitatori, già curiosi di scoprire le novità in arrivo per la prossima estate.

Bar Riva: granite e dolci per chiudere il cerchio

A completare l’offerta, il Bar Riva, che con le sue granite, gelati e dolci rinfrescanti ha aggiunto quel tocco immancabile per vivere appieno l’estate a Cicerata. Una proposta che ha arricchito l’esperienza degli ospiti, rendendo l’Ex Colonia un luogo perfettamente equilibrato tra gusto, musica e relax.

Ex Colonia Cicerata: il futuro di un luogo simbolo sul mare

Questa seconda stagione ha confermato che l’Ex Colonia a Barcellona Pozzo di Gotto non è più una novità, ma una certezza. Un luogo capace di unire cucina raffinata, intrattenimento musicale e ospitalità di alto livello, diventando uno dei principali punti di riferimento per chi cerca esperienze autentiche sul mare della costa tirrenica messinese.

L’estate si chiude, ma l’eco delle serate all’Ex Colonia promette di accompagnare anche i mesi a venire. E la prossima stagione, con il ponte finalmente aperto, si preannuncia ancora più ricca di opportunità.

Foto a cura di Santi Catanesi.