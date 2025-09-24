Barcellona: grave rissa nei pressi dell’Ast

Il Ponte Longano di Barcellona, precisamente nei pressi della fermata Ast, ieri sera è diventato teatro di un violento scontro tra due gruppi di ragazzi stranieri, in maggioranza nordafricani.

Nella rissa un giovane sarebbe stato colpito con calci e pugni da altri sei soggetti. Ma le violenze non si sarebbero limitate a ciò, poiché per infliggere i colpi sarebbero state utilizzate anche mazze e catene.

Il conflitto, durato circa venti minuti, si è concluso con la dispersione dei due gruppi e il successivo intervento delle Forze dell’Ordine – due pattuglie dei Carabinieri e una della Polizia -, giunte a seguito della segnalazione da parte dei passanti, testimoni della scena.