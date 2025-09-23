“Non perdere il battito”, campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari domenica 28 settembre al Parco La Rosa

Il “Club Radio C.B. Odv” con ANPAS e l’associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus celebrano la Giornata mondiale del cuore con una campagna intitolata “Non perdere il battito” per sensibilizzare le persone a prendersi cura del proprio cuore nell’intento comune di migliorare la propria vita e quella degli altri.

L’evento si svolgerà domenica 28 settembre 2025 dalle 15 alle 20 presso il Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto e prevede le seguenti attività gratuita grazie alle professionalità dei volontari e di medici che hanno sposato l’iniziativa:

Screening di prevenzione cardiovascolare (esame elettrocardiografico e screening aritmico facoltativi), Misurazione glicemia e bmi

Sensibilizzazione e visite su nutrizione

Sensibilizzazione sui fattori psicologici che aumentano il rischio cardiaco

Prove percorso ebbrezza

Dimostrazioni di primo soccorso e uso del dae

Attivita’ ludico didattiche per bambini

Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte al mondo, responsabili di oltre 20,5 milioni di decessi ogni anno.