Barcellona: confisca di beni ai danni della criminalità organizzata

La confisca ha riguardato un bene immobile adibito a uso commerciale, risultato acquistato grazie ai proventi di attività illecita, sito a Barcellona Pozzo di Gotto e del valore complessivo di circa 50 mila euro.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno dato esecuzione al decreto di confisca di beni, emesso dl Tribunale di Messina, nei confronti di un esponente di vertice della criminalità organizzata mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto.

La misura di prevenzione patrimoniale era stata richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina, all’esito di una complessa investigazione culminata nel febbraio 2022 nell’esecuzione di misure cautelari a carico di 86 soggetti fra capi e gregari della famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”, fra i quali figurava il destinatario odierno della confisca di prevenzione.

Un patrimonio più vasto di quello dichiarato

Dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina, è stato possibile verificare e documentare come egli, già detenuto con la condanna di associazione di tipo mafioso, e la propria compagna avessero accumulato nel tempo un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.