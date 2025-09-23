Oggi è stata approvata la nuova rete ospedaliera in Commissione Salute.
“Il Cutroni Zodda, nonostante il taglio dei posti letto in tutta la Sicilia – commenta l’onorevole Pino Galluzzo – ha ottenuto due posti in più rispetto al 2019: vengono, quindi, confermati tutti i reparti, compreso il pronto soccorso, riaperto dal 1° agosto.
La novità più rilevante riguarda i 10 posti di neuro-riabilitazione, che rappresentano un risultato di grande valore sia economico che di servizio per il territorio.
Pertanto, grazie alla mia azione in Commissione Salute, posso ritenermi soddisfatto del lavoro svolto nel rendere sempre più complementari gli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo. Quest’ultimo viene confermato DEA di I livello, con il raddoppio dei posti in Medicina e Otorinolaringoiatria e con la grande novità dell’attivazione di 10 posti di Stroke Unit, che inseriscono l’ospedale di Milazzo nell’importantissima rete per il trattamento dell’ictus”.