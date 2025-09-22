Milazzo, presidio per la Palestina: “Davanti al genocidio il silenzio è complicità”

Oggi, lunedì 22 settembre 2025 alle ore 18:00, il promotore collettivo Malerba organizza un presidio davanti al Palazzo Comunale di Milazzo per chiedere alle istituzioni locali una presa di posizione chiara sul conflitto in Medio Oriente e sulla situazione di Gaza.

Già dalla mattina, a partire dalle ore 10:00, è stato allestito un punto informativo, aperto ai cittadini per condividere notizie, materiali e riflessioni sulla condizione del popolo palestinese.

Le richieste del Collettivo Malerba

In una nota diffusa dal promotore collettivo Malerba si legge:

“In occasione della giornata di sciopero generale per Gaza abbiamo deciso di tornare in piazza al fianco del popolo palestinese. Sentiamo l’urgenza di chiedere a Giunta e Consiglio comunale di Milazzo una posizione chiara contro il genocidio e di contribuire alla pressione verso Governo regionale e nazionale affinché interrompano ogni rapporto con Israele”.

Malerba sottolinea inoltre come, nonostante le promesse, non sia stato ancora convocato un Consiglio comunale aperto per discutere una presa di posizione ufficiale. “Il silenzio delle istituzioni è grave – scrivono – e dimostra la distanza dalle richieste dei cittadini che da mesi invocano un atto politico preciso e netto”.

L’appello alla comunità di Milazzo

Il presidio intende richiamare l’attenzione della città davanti a ciò che accade nei territori palestinesi:

distruzione di case, scuole e ospedali,

privazione di acqua, cibo e cure mediche,

gravi violazioni dei diritti umani sotto gli occhi del mondo.

La mobilitazione è pensata come un momento di partecipazione civile e coscienza collettiva, per chiedere al Consiglio comunale una ferma condanna pubblica e l’impegno a esercitare pressione sulle istituzioni regionali e nazionali.

“La pace non è neutrale”

Il comunicato si chiude con un messaggio forte: