Lions Club Barcellona P.G.: albero di ulivo e solidarietà per la Giornata della Pace

In occasione della Giornata della Pace, il Lions Club Barcellona P.G. ha organizzato un momento di grande significato presso la Chiesa di Sant’Andrea, rinnovando il proprio impegno per la comunità.

L’evento ha visto il debutto ufficiale del Cub Club, guidato dal presidente Marco Pino. I giovanissimi soci, con entusiasmo e creatività, hanno donato un albero di ulivo, simbolo universale di pace, arricchendolo con messaggi scritti di loro pugno per esprimere desideri e speranze di un futuro migliore.

Solidarietà concreta: il progetto “Zaino Sospeso”

Parallelamente, il Lions Club, sotto la guida della presidente Pina Rita Bruno, ha portato avanti il service “Zaino Sospeso”, giunto alla sua terza edizione. Grazie all’iniziativa sono stati consegnati materiali scolastici alla Parrocchia di Sant’Andrea, che provvederà a distribuirli alle famiglie in difficoltà, garantendo il diritto allo studio a tanti bambini del territorio.

Celebrazione e partecipazione

La giornata è iniziata con la Santa Messa e la recita della Preghiera Lions, momento che ha rafforzato lo spirito di servizio, amicizia e condivisione che contraddistingue l’associazione. La presenza numerosa dei soci e della comunità ha confermato la vicinanza e la partecipazione ai valori lionistici.

Un ringraziamento speciale

Il Lions Club Barcellona P.G. ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando come l’impegno condiviso permetta di portare avanti con orgoglio le attività a favore della comunità e la promozione di valori universali come la pace, la solidarietà e l’educazione.