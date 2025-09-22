Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto: premiati gli studenti eccellenti dell’anno scolastico 24/25

In una vibrante cerimonia nell’Aula Magna del Plesso Valli, l’Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto ha reso omaggio ai suoi studenti più meritevoli, celebrando i successi che hanno contraddistinto l’anno scolastico 2024/2025.

La premiazione, guidata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Ester Elide Lemmo e dalla collaboratrice prof.ssa Isabella Di Santo, ha visto la partecipazione di docenti, studenti e famiglie, a conferma della vitalità culturale e formativa della scuola.

Successi nella letteratura classica

La letteratura classica è stata protagonista con i brillanti risultati degli studenti del Liceo Classico:

Marta Alberto (5B) : vincitrice del XLIV Certamen Ciceronianum Arpinas e del XXXV Certamen Peloritanum ;

Giulia Giunta (5B) : seconda classificata al Certamen Peloritanum;

Premi di partecipazione anche per Marisol Longo e Antonina Russo al Certamen Ciceronianum.

Progetti culturali e successi teatrali

Nel campo dei progetti letterari, Carmen Imbesi (2AC) ha conquistato il primo premio al concorso “FiabaLeo 2.0 – Sicily Edition”.

Grande successo anche per il teatro con la rappresentazione “L’Odissea è… donna”, che ha ottenuto una menzione speciale al concorso nazionale Tindari Teatro Giovani. I premi individuali sono andati a:

Sophia Sottile – miglior attrice protagonista;

Anna Milone – miglior esecuzione musicale (canto in greco antico);

Beatrice Barbera, Claudia Maiori e Miryam Maio – migliori attrici non protagoniste.

Hanno contribuito al successo anche le classi 4AC e 5BC, con le studentesse Marta Alberto, Giulia Giunta, Marisa Gullì e Chiara Grillo.

Eccellenze sportive al Liceo Medi

Lo sport ha confermato l’impegno e il talento degli studenti del Liceo Medi:

Sebastiano Trifilò (4DS) : primo posto nella corsa campestre;

Squadra calcio a 5 femminile : secondo posto al torneo provinciale;

Squadra basket 3×3 : secondo posto con Emanuele Aliprandi, Giuseppe Andaloro, Federico Motta e Matteo Gravina ;

Squadra di scacchi: secondo posto con Davide Brigandì, Luigi Giunta e Chiara Cambria.

Una menzione speciale è andata a Clio Sottile (2AS), distintasi a livello internazionale nel Taekwondo.

Progetti internazionali: Intercultura e NHSMUN a New York

Il Liceo Medi ha evidenziato anche la sua vocazione all’internazionalizzazione:

Giada Genovese (5DS) premiata per la partecipazione a un programma di studio estivo in Irlanda con Intercultura ;

28 studenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al prestigioso NHSMUN (National High School Model United Nations), svoltosi a New York nel marzo 2025.

Il progetto, inserito nei percorsi di PCTO, ha permesso agli studenti delle classi quarte dei vari indirizzi di sviluppare competenze legate al futuro ruolo di diplomatici.

Una scuola che valorizza talenti e crescita a 360 gradi

La cerimonia ha ribadito l’importanza di una formazione completa, capace di valorizzare le diverse inclinazioni degli studenti: cultura, arte, sport e apertura internazionale.

I risultati raggiunti testimoniano la dedizione di docenti e staff scolastico nel sostenere il percorso accademico e personale degli alunni, rendendo il Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto un punto di riferimento per l’istruzione superiore in Sicilia.