Depositata da “Città aperta” una mozione per il cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto internazionale

È stata depositata oggi dal gruppo consiliare di “Città Aperta” una mozione avente per oggetto “Mozione per il cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto internazionale”.

Nel documento si fa appello al Governo Italiano affinché si adoperi per sollecitare a livello internazionale una immediata cessazione delle operazioni militari dell’esercito israeliano nel territorio della Striscia di Gaza. Si chiede un immediato intervento in favore della popolazione civile per assicurare la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario.

“Ci aspettiamo un’ampia condivisjone del documento – affermano i firmatari Campo, Mamì e Sidoti – riteniamo imprescindibile prendere posizione di fronte alla catastrofe umanitaria in atto che rappresenta il fallimento di tutti i principi fondamentali e democratici che sono stati finora alla base delle costituzioni occidentali”.