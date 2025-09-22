Dall’1 ottobre aperte le iscrizioni all’Università della Terza Età

L’Università della Terza Età di Barcellona Pozzo di Gotto è ormai diventata un’importante istituzione culturale e sociale, che porta avanti la sua attività con lo slogan “La Cultura per la Vita”.

Dal 1° ottobre, e fino al 30, è possibile iscriversi scegliendo tra i quaranta corsi, articolati in nove aree tematiche.

Riparte l’attività formativa e culturale dell’Università della Terza Età (U.T.E.) di Barcellona P.G., che per l’anno accademico 2025/2026 propone un ricco calendario di corsi, incontri e laboratori dedicati a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 35 anni di età, senza alcun limite massimo.

Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 ottobre 2025 e le lezioni prenderanno il via lunedì 3 novembre 2025, per concludersi venerdì 22 maggio 2026. La chiusura ufficiale dell’anno accademico è fissata al 13 giugno 2026 con un pranzo sociale.

Un’offerta formativa ampia e variegata

Il nuovo anno accademico prevede 40 corsi suddivisi in diverse aree tematiche:

Area umanistica : letteratura dantesca, autori siciliani, cultura classica e contemporanea.

Area storica : storia e arte di Barcellona P.G., eccellenze locali, Sicilia tra cultura e gastronomia, religioni monoteiste, eventi storici.

Area artistica e musicale : storia dell’arte, arte contemporanea, pittura, scultura, musica sinfonica e lirica.

Area linguistica : corsi di inglese base e avanzato, francese.

Area informatica : informatica di base e intermedia.

Area medico-biologica : nozioni di medicina generale, educazione alimentare, botanica, astronomia.

Area giuridica e sociologica : argomenti di attualità e nuovi scenari geopolitici.

Area creativa e ricreativa: laboratori di teatro e ceramica, attività manuali.

Quote di iscrizione e modalità

La quota di iscrizione è fissata in 50 euro (comprensiva della partecipazione a dieci corsi). Per ogni corso aggiuntivo è previsto un contributo di 5 euro.

Le iscrizioni vanno presentate presso la Segreteria dell’U.T.E. a Barcellona P.G. (Giardini Oasi), aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Per informazioni è possibile contattare il numero 329 0798660.

Attività e iniziative collaterali

Oltre ai corsi, l’Università della Terza Età organizza:

gite turistiche e culturali,

visite guidate,

partecipazioni a rappresentazioni teatrali e musicali,

conferenze di approfondimento,

laboratori creativi e spettacoli di prosa.

Al termine dell’anno accademico, per chi avrà frequentato almeno il 50% delle lezioni, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Un progetto culturale e sociale per la comunità

L’U.T.E. di Barcellona Pozzo di Gotto si conferma come un’importante realtà cittadina, capace di favorire l’integrazione, la socializzazione e l’arricchimento culturale dei partecipanti.

Il progetto, nato con deliberazione del Consiglio Comunale, prosegue senza fini di lucro e con la collaborazione gratuita di docenti e professionisti.

📌 Date da ricordare:

Iscrizioni: 1 – 30 ottobre 2025

Inizio lezioni: 3 novembre 2025

Conclusione lezioni: 22 maggio 2026

Chiusura anno accademico: 13 giugno 2026

La data dell’inaugurazione e le informazioni utili

L’inaugurazione del nuovo anno accademico avverrà il prossimo 31 ottobre 2025. L’Università della Terza Età, istituita con delibera Comunale del 29 novembre 2005, il cui Rettore è la dinamica professoressa in pensione Tanina Caliri, terrà i suoi corsi dal 4 novembre 2025 al 22 maggio 2026, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, nelle sede di via Garibaldi n. 147, in una sala al primo piano dell’ex Monte di Pietà, attrezzata con computer e videoproiettore. La Caliri è coadiuvata da un consiglio di amministrazione, e svolgono tutti, così come i docenti dei corsi, la loro attività a titolo gratuito.

Per iscriversi bisogna rivolgersi alla segreteria dell’UTE, al primo piano dell’edificio all’interno dei giardini Oasi (accanto la Biblioteca giovani dell’Oasi), tel. 090 9798600 (da lunedì a venerdì 9,00- 12,00, martedì anche 16,00-18,00). E-mail: utebarcellonapg.@gmail.com. Sito web: www.utebarcellonapg.it.