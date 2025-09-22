Al via”Uno zaino da riempire”promosso dalla Cooperativa “Raggio di Sole” per contrastare la povertà educativa degli adolescenti

“Uno Zaino da Riempire” è un progetto innovativo promosso dalla Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole” onlus, come ente capofila, e finalizzato a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica tra gli adolescenti del comune di Barcellona.

L’iniziativa, finanziata con risorse dell’Unione Europea e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, si propone di sperimentare un modello di intervento integrato e sostenibile, basato sul coinvolgimento attivo degli adolescenti e sulla sinergia tra tutti gli attori territoriali.

I Partner del progetto sono

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Asd orsa basket Barcellona

Associazione C.S.S. e F. Messina

Istituto Comprensivo “Terme Vigliatore”

ITET Fermi

Utopia Società Cooperativa Sociale

“Uno Zaino da Riempire” rappresenta una risposta concreta alle problematiche socio-economiche del territorio, caratterizzato da elevata vulnerabilità sociale e da un crescente divario tra le opportunità offerte ai giovani e le loro reali esigenze. L’iniziativa mira a creare una comunità educante attiva e consapevole, in grado di sostenere lo sviluppo e il benessere degli adolescenti.

Esso prevede la realizzazione di convegni, laboratori creativi e formativi, attività di recupero scolastico, attività di recupero disciplina STEAM scuola secondaria di primo e secondo grado, attività L2 scuola secondaria di primo e secondo grado, attività sportive, educativa di strada, corso di certificazione informatica e di manutentore del verde, sostegno genitoriale e un grest estivo.

L’obiettivo principale è offrire ai giovani un’opportunità di crescita personale e sociale, fornendo loro gli strumenti per affrontare le sfide della vita e costruire un futuro migliore.