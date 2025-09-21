Santa Lucia del Mela, ritrovato senza vita il settantunenne scomparso mercoledì scorso

E’ stato ritrovato senza vita Lillo Bisazza, il sessantunenne che mercoledì scorso si era allontanato da Santa Lucia del Mela senza farne più ritorno. Subito dopo la sua auto era stata ritrovata in zona Medoro nel comune di Patti, ma di lui nessuna traccia. Nei giorni scorsi l’uomo, che soffriva di frequenti vuoti di memoria, è stato cercato incessantemente dai carabinieri con le unità cinofile, dalla forestale e dai vigili del fuoco senza alcun risultato. Stamattina, intorno a mezzogiorno, la tragica scoperta: il corpo dell’uomo giaceva non molto distante dalla zona in cui nei giorni scorsi era stata rinvenuta la sua auto, in prossimità di un rifornimento di carburante.