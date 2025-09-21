Online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews

A cura di - 24liveTV, Video, In evidenza

E’ online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews di oggi 21 settembre 2025 condotta dal giornalista Tindaro Natoli.

Tra le notizie della settimana:

ATTUALITA’/CRONACA

  • Riapertura al traffico del ponte Mela
  • Aggressione ai danni di un medico all’interno del carcere “Vittorio Madia” di Barcellona
  • Sciopero nazionale dei precari della giustizia

POLITICA

  • Rimodulazione canoni e tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali
  • Attivazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili
  • Affidamento ad una ditta dei lavori per il lungomare di Spinesante
  •  In consiglio comunale importanti delibere su incendi, sport e bilancio. I lavori il 24 settembre

COSTUME E SOCIETA’

  • Festival del gelato artigianale Scirubetta: i fratelli Squatrito trionfano a Reggio Calabria
  • “Best Italian Beach”, il Lido Baiadera si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo

SPORT

  • Clio Sottile trionfa al German Open di Amburgo: oro per la giovane atleta barcellonese
  • Le ultime novità della Nuova Igea Virtus e del Basket Barcellona
