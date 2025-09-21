E’ online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews di oggi 21 settembre 2025 condotta dal giornalista Tindaro Natoli.
Tra le notizie della settimana:
ATTUALITA’/CRONACA
- Riapertura al traffico del ponte Mela
- Aggressione ai danni di un medico all’interno del carcere “Vittorio Madia” di Barcellona
- Sciopero nazionale dei precari della giustizia
POLITICA
- Rimodulazione canoni e tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali
- Attivazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili
- Affidamento ad una ditta dei lavori per il lungomare di Spinesante
- In consiglio comunale importanti delibere su incendi, sport e bilancio. I lavori il 24 settembre
COSTUME E SOCIETA’
- Festival del gelato artigianale Scirubetta: i fratelli Squatrito trionfano a Reggio Calabria
- “Best Italian Beach”, il Lido Baiadera si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo
SPORT
- Clio Sottile trionfa al German Open di Amburgo: oro per la giovane atleta barcellonese
- Le ultime novità della Nuova Igea Virtus e del Basket Barcellona