Rinasce la Sezione Territoriale ANC di Barcellona Pozzo di Gotto. La sezione riprende ufficialmente vita con l’ammissione da parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) della richiesta di adesione presentata dalla neo-costituita associazione. Si tratta di un passaggio di grande rilievo per la comunità professionale locale, che segna il ritorno della circoscrizione di Barcellona Pozzo di Gotto all’interno della Rete Nazionale di rappresentanza dell’Associazione Nazionale Commercialisti, guidata dal Presidente Dott. Marco Cuchel. La guida della sezione è stata affidata alla dott.ssa Antonella Tavilla, che sarà affiancata dal vicepresidente dott. Salvatore Trasacco, dal segretario dott.ssa Carmela Anania e dal tesoriere dott. Gianluca Crisafulli. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche i Consiglieri dott. Domenico D’Addario, dott.ssa Elisa Munafò, dott.ssa Laura Di Bella, dott.ssa Rosaria Maria Maio e dott. Antonino Ullo. E’ stato eletto Revisore unico il dott. Mariano Branca.

“La nascita della nostra sezione – ha dichiarato la Presidente Tavilla – rappresenta un atto di responsabilità verso la categoria e verso il territorio. Auspichiamo di diventare un punto di riferimento per i colleghi, ma anche un presidio di cultura economica, formazione e vicinanza alla comunità.

Questo è lo spirito che ci ha mosso sin dall’inizio ad intraprendere questa direzione, riconoscendo in ANC i principi di democrazia e pluralismo ambìto dal percorso nazionale. La nuova sezione si propone di

– tutelare e valorizzare la professione del commercialista;

– promuovere formazione continua e innovazione digitale;

– sostenere i giovani tirocinanti e neo-iscritti;

– avviare progetti di educazione finanziaria e legalità nelle scuole;

– rafforzare i rapporti con istituzioni, imprese e società civile.

Il programma semestrale delle attività è già fitto di appuntamenti: convegni, seminari e incontri culturali che spazieranno dalle novità del Codice della Crisi d’Impresa alla transizione digitale, fino ad attività sociali e solidali in favore del territorio. Con questa iniziativa, la sezione di Barcellona Pozzo di Gotto torna ad essere protagonista nel percorso nazionale di ANC, contribuendo a rafforzare il ruolo sindacale e culturale dei commercialisti e confermando l’importanza di una categoria che, sempre più, si pone come pilastro di competenza, etica e servizio al Paese.