Barcellona: l’allarme per tentata truffa ad anziani in città

A Barcellona Pozzo di Gotto l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone anziane. Questa volta il fatto è avvenuto nella frazione di Gala, con un meccanismo ormai collaudato e studiato per ingannare i soggetti più fragili.

La segnalazione perviene dai parenti degli anziani presi di mira come potenziali vittime. Questi ultimi ieri mattina, intorno alle ore 11 sarebbero stati raggiunti presso la loro abitazione direttamente da un truffatore il quale, avvalendosi dello stratagemma del finto incidente di un familiare, avrebbe richiesto denaro con urgenza.

L’uomo sarebbe stato visto poi allontanarsi a bordo di Fiat Panda bianca, serie 2. Si tratterebbe di un soggetto con un’età approssimativa tra i 25 e i 30 anni e capelli ricci.

L’allarme e le indicazioni per proteggersi

L’allarme porta con sé un invito all’attenzione per la cittadinanza, essenziale per scongiurare tentativi di truffa di questo tipo.

Inoltre, è importante seguire delle semplici indicazioni:

Non aprire la porta a sconosciuti.

Non consegnare denaro, beni di valore, né fornire dati sensibili.

Verificare sempre insieme ad un familiare o con le Forze dell’Ordine eventuali richieste sospette.

L’invito per familiari, anziani e persone con fragilità, è quello di rivolgersi sempre alle Forze dell’Ordine al numero 112 in situazioni analoghe o dubbie.