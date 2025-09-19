Santa Lucia del Mela: l’appello per la scomparsa di Letterio Bisazza

Scatta l’allarme per la scomparsa di Letterio Bisazza (detto Lillo), cittadino di Santa Lucia del Mela, che si sarebbe allontanato da casa nella giornata di mercoledì 17 intorno alle ore 15:00, non facendo più ritorno.

L’uomo risulta tuttora scomparso e la sua autovettura è stata rinvenuta nella zona Madoro nel Comune di Patti.

L’appello urgente, lanciato dal Comune di Santa Lucia del Mela tramite i propri canali social e condiviso dai familiari, è un chiaro invito a tutti i cittadini e ai Comuni limitrofi alla condivisione della notizia, oltre che alla segnalazione di qualsiasi informazione utile e a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento.

“Ogni informazione, anche la più piccola, può essere fondamentale“. Così si esprime il Comune di Santa Lucia del Mela sul proprio profilo Facebook.

Di seguito, l’immagine ritrae Lillo Bisazza.