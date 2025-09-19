Barcellona: in Consiglio importanti delibere su incendi, sport e bilancio. I lavori, il 24 settembre

Il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è chiamato a riflettere su dei provvedimenti rilevanti che toccano ambiti diversi ma fondamentali per la vita cittadina: tutela ambientale, gestione degli impianti sportivi e variazioni di bilancio.

Il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stato convocato dal Presidente Angelo Paride Pino per mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 19.00, con una seduta che si annuncia particolarmente densa di contenuti. All’ordine del giorno figurano infatti cinque proposte di deliberazione che toccano ambiti fondamentali per la città: tutela ambientale, impiantistica sportiva, servizi sociali, contenzioso legale, energia e gestione dei rifiuti.

Catasto incendi boschivi

Con la proposta n. 57, l’Aula è chiamata ad approvare in via definitiva l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativi all’anno 2023. Sono stati censiti otto eventi sul territorio, tra cui quelli verificatisi nelle aree di Femmina Morta, Gala Migliardo, La Gala e Parco Jalari. L’atto, previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000), introduce vincoli urbanistici e ambientali dai cinque ai quindici anni, per prevenire speculazioni edilizie e favorire la rigenerazione naturale dei boschi. Nessun onere graverà sul bilancio comunale, grazie al lavoro svolto dagli uffici interni.

Regolamento per gli impianti sportivi

La proposta n. 61 modifica il regolamento comunale del 2011 sulla gestione degli impianti sportivi. La novità principale è l’introduzione, all’articolo 9, della possibilità di affidamenti annuali delle strutture (sul modello della stagione agonistica), tramite avvisi pubblici. Oltre a garantire maggiore trasparenza, l’obiettivo è favorire l’accesso delle società sportive locali a palestre, campi e palazzetti, valorizzando lo sport come strumento di inclusione e aggregazione sociale.

Variazione per il settore agricolo e turistico

La proposta n. 58 riguarda una variazione urgente di bilancio per l’iscrizione di 10.000 euro provenienti dall’Assessorato regionale all’Agricoltura (DRS n. 5227/2025). Le risorse saranno destinate a iniziative di promozione turistica e valorizzazione del territorio legate al comparto agricolo e agroalimentare. L’atto non incide sugli equilibri finanziari, essendo collegato a entrate vincolate.

Variazione per i servizi ASACOM

Con la proposta n. 60 viene sottoposta al Consiglio la variazione n. 20 al bilancio provvisorio 2025, con l’iscrizione di 226.580,92 euro trasferiti dalla Regione Siciliana per il servizio ASACOM (assistenza igienico-personale e alla comunicazione per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado). Si tratta di risorse indispensabili per garantire un servizio essenziale ai minori con disabilità gravissima, erogato in favore del Distretto socio-sanitario D28, di cui Barcellona Pozzo di Gotto è capofila.

Variazione per contenzioso, rifiuti e asili nido

Infine, la proposta n. 62 prevede una variazione urgente al bilancio per fronteggiare una serie di necessità immediate:

incremento delle risorse per l’ufficio contenzioso e incarichi legali , indispensabili per permettere all’Ente di resistere in giudizio;

, indispensabili per permettere all’Ente di resistere in giudizio; copertura delle spese di energia elettrica degli asili nido comunali , rimaste prive di fondi;

, rimaste prive di fondi; rafforzamento degli stanziamenti per la gestione del ciclo dei rifiuti , in coerenza con il Piano economico-finanziario e il piano tariffario già approvati;

, in coerenza con il Piano economico-finanziario e il piano tariffario già approvati; istituzione degli stanziamenti per gli incentivi tecnici al personale, come previsto dall’art. 113 del Codice degli AppaltiProposta n. 62.

Le coperture saranno reperite attraverso compensazioni di spesa senza alterare gli equilibri di bilancio.

Atti distinti, dunque, che spaziano dall’ambiente al sociale, dallo sport ai servizi essenziali. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul portale del Comune, offrendo ai cittadini la possibilità di seguire i lavori consiliari in tempo reale. Il Presidente del Civico Consesso ha trasmesso gli atti e ha dato 5 giorni di tempo alle Commissioni di studio di competenza per esitarli così da arrivare in Consiglio pronti per i lavori della seduta.