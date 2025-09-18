Servizio ASACOM, l’Assessore Molino: “Il servizio partirà tra fine settembre e inizio ottobre”

Il servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili (ASACOM) per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sarà presto riattivato negli istituti comprensivi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad annunciarlo è l’Assessore ai Servizi Sociali di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Molino, ha comunicato che il servizio ASACOM partirà tra fine settembre e inizio ottobre, in seguito all’approvazione del Presidente del Distretto.

Comunica inoltre che la gara conclusa alla fine dell’anno scolastico 2024/2025 è stata accettata e che il Comune attende la variazione di bilancio per la prosecuzione del servizio. Le risorse per il servizio sono state, dunque, già predisposte e pronte per l’utilizzo.