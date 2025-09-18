Ponte del Mela riaperto al traffico: torna la viabilità tra Barcellona e Milazzo

Da questa mattina il Ponte del Mela è ufficialmente riaperto al traffico, restituendo a automobilisti e pendolari uno snodo fondamentale che collega Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo. Dopo anni di chiusure e disagi, l’infrastruttura torna finalmente percorribile, rappresentando un sollievo per cittadini, imprese e studenti che quotidianamente si spostano nell’area tirrenica messinese.

Un’infrastruttura strategica per il territorio

Il ponte è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantirne la sicurezza e la piena funzionalità. Gli interventi hanno riguardato:

il consolidamento della struttura,

la sistemazione della carreggiata,

l’installazione di nuove barriere di protezione.

Con la riapertura, il traffico tra Barcellona e Milazzo potrà tornare a scorrere regolarmente, alleggerendo i percorsi alternativi che negli ultimi mesi avevano rallentato la mobilità locale.

Il limite di velocità a 20 km/h: polemiche e chiarimenti

Nonostante la riapertura, non sono mancate le polemiche legate al limite di velocità fissato a 20 km/h sul Ponte del Mela. In realtà si tratta di una misura già adottata più volte negli ultimi anni, precisamente nel 2012, 2015, 2017, 2021 e 2023, quando poi il ponte è stato chiuso al traffico.

Questo limite non è un’anomalia, ma una scelta tecnica motivata da diverse ragioni:

Tutela strutturale del ponte : velocità ridotte diminuiscono vibrazioni e sollecitazioni che potrebbero danneggiare la struttura, soprattutto se datata o sottoposta a interventi.

Sicurezza della circolazione : su ponti stretti o con visibilità ridotta, la velocità bassa riduce il rischio di incidenti; inoltre in caso di vento forte i veicoli risultano più stabili.

Riduzione del carico dinamico : a bassa velocità i veicoli esercitano un carico quasi statico, meno gravoso per la struttura rispetto a velocità elevate.

Zone abitate o turistiche: il limite contribuisce a ridurre rumore e vibrazioni che potrebbero disturbare i residenti.

Torna la normalità nei collegamenti

La riapertura del Ponte del Mela rappresenta dunque un passo importante verso la normalizzazione della viabilità nell’area, migliorando i collegamenti tra due dei centri più popolosi e dinamici della costa tirrenica messinese.

Da oggi pendolari, studenti e lavoratori potranno nuovamente contare su un’infrastruttura che resta un simbolo della mobilità locale, nonostante i vincoli imposti per garantirne la sicurezza.