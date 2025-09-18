Montalbano Elicona, al via la nuova stagione de “Il fascino del Teatro nel Borgo”

Presentata la seconda edizione della rassegna, con un programma che spazia da Beppe Servillo a Ornella Muti, tra spettacoli, laboratori e appuntamenti per le scuole

Montalbano Elicona si appresta ad avviare una nuova stagione di spettacoli con la seconda edizione della rassegna “Il fascino del Teatro nel Borgo”, presentata al Palazzo Municipale alla presenza del direttore artistico Nicola Calabria, del sindaco Nino Todaro e del vice sindaco Fabio Truglio.

L’iniziativa, promossa dalla “Banca della Speranza” con il sostegno della Regione Siciliana e del Comune, animerà per l’intero 2025/26 il teatro “Domenico Popolo”, confermando la vocazione del borgo a proporsi come riferimento per il teatro e le arti performative.

La rassegna

L’apertura è fissata per il 23 ottobre con Beppe Servillo in un omaggio a Lucio Dalla. Seguiranno, il 16 novembre Mauro Di Domenico con un tributo a Ennio Morricone e il 30 novembre Sergio Vespertino con “Strafelicissima Palermo”.

Il 12 dicembre Ettore Bassi porterà in scena “Il Sindaco Pescatore”. Nel 2026, il 29 gennaio, Antonio Grosso interpreterà “Minchia Signor Tenente”; il 7 febbraio Agnese Fallongo e Tiziano Caputo proporranno “Letizia va alla guerra”.

Il 15 marzo Ornella Muti racconterà la propria esperienza cinematografica; il 22 marzo Carlo Muratori presenterà uno spettacolo dedicato ai riti della Settimana Santa e il 18 aprile Barbara Arcadi renderà omaggio a Rosa Balistreri.

Inoltre, il teatro ospiterà concerti di musica classica e rappresentazioni curate da giovani interpreti, oltre a laboratori musicali diretti da Sergio Camuti e laboratori teatrali condotti da Cettina Sciacca.

In programma anche incontri letterari con Dacia Maraini e Simona Zecchi e attività dedicate alle scuole, per avvicinare gli studenti al linguaggio scenico.

Gli abbonamenti

La campagna abbonamenti è già attiva: il costo intero è di 160 euro, con prelazione per gli abbonati 2024 a 125 euro. I giovani tra i 19 e i 35 anni possono sottoscrivere l’abbonamento a 130 euro, mentre per la fascia 11-18 anni il prezzo è di 80 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a dieci anni. Gli abbonamenti sono disponibili esclusivamente presso la biglietteria del teatro, dove gli spettatori della passata edizione possono confermare posto e tariffa.