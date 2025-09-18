Festival del Gelato Artigianale Scirubetta: i fratelli Squatrito trionfano a Reggio Calabria

I gemelli maestri gelatieri di Oliveri, Alessandro e Vincenzo Squatrito proprietari del Bar Gelateria “Ritrovo Orchidea”, hanno stravinto alla Quarta Edizione del “Festival del Gelato Artigianale Scirubetta 2025” che si è svolto dal 13 al 16 settembre a Reggio Calabria.

Il maestro gelatiere Alessandro trionfa nella Giuria Tecnica con il Gusto Hallelujah (una sorta di gianduia con nocciole tostate e una variegatura di cioccolato puro), mentre il fratello Vincenzo la spunta nella Giuria Popolare con la varietà Nocciolissimo.

Entrambi sono Ambasciatori del Gelato e della Granita, al punto che anni fa hanno costruito la Prima Scuola al Mondo di Granita Siciliana, interpretando le tradizioni e utilizzando ingredienti siciliani, sinonimo di eccellenza.

“Scirubetta” è stata una bellissima vetrina ed uno degli eventi più attesi dell’anno in Calabria, registrando oltre 100mila presenze e trasformando Reggio Calabria in capitale mondiale del gelato.

Ha dato modo ai due professionisti della provincia di Messina di impressionare sia gli esperti di notevole calibro, sia l’utenza anche in termini di premi.

Tutta la comunità associativa del Gelato Artigianale in Italia plaude l’ennesima attestazione di bravura e voglia di mettersi in gioco e migliorarsi dei fratelli Squatrito, “celestiali” come l’intonazione “Halleluja” senza mai cullarsi sui riconoscimenti ricevuti.