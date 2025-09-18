Al Fogliani di Milazzo la sala parto ritorna nel Nido per garantire massima tutela alle gestanti

All’ospedale “Fogliani” di Milazzo è stato effettuato, nella giornata di ieri, lo spostamento della sala parto dai locali che fino ad alcuni mesi fa accoglievano gastroenterologia alla sua sede originaria, il nido.

Le criticità individuate dall’On. Tommaso Calderone

Facendo riferimento ai lavori in corso al “Fogliani”, l’On. Tommaso Calderone ha lamentato diverse criticità. Tra queste figura proprio la collocazione delle sale travaglio, ritenuta non adeguata proprio a causa dell’assenza di un’area riservata e dedicata alla tutela delle gestanti.