Aggressione ai danni di un medico all’interno del carcere “Vittorio Madia”

Ennesima aggressione ai danni del personale all’interno del carcere “Vittorio Madia” di Barcellona. Stavolta ad essere aggredito è stato un medico. Un detenuto, dopo una diagnosi di ipoglicemia, ha rifiutato l’intervento del 118 e ha aggredito fisicamente e verbalmente il medico di turno con pezzi di vetro e plexiglass nascosti in tasca.

L’uomo, per evitare conseguenze peggiori, è stato costretto a rifugiarsi in bagno.

Sull’episodio ha preso posizione l’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina. «Non ci sono più parole per condannare un episodio di violenza grave e inaccettabile – ha dichiarato il presidente Giacomo Caudo – esprimo solidarietà a nome di tutti i colleghi al medico protagonista di questo brutale atto, proprio nel momento in cui compiva la sua più nobile missione».