Sant’Agata di Militello, proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato

A Sant’Agata di Militello e nel suo hinterland i controlli amministrativi della Polizia di Stato, implementati nella stagione estiva presso le attività maggiormente interessate da flussi turistici e movida notturna, hanno visto impegnati i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Particolare attenzione è stata rivolta a tutti quegli esercizi commerciali in cui è prevista la somministrazione di cibo e bevande. I controlli, effettuati con l’ausilio di tecnici del Sian dell’Asp di Messina, hanno portato alla chiusura di un’attività per gravi irregolarità in materia igienico sanitaria: comminate pertanto sanzioni amministrative per un totale di 5000 euro.

Presso una seconda attività, i tecnici dell’Asp hanno contestato alcune irregolarità ed imposto prescrizioni a cui il titolare è stato invitato ad uniformarsi entro il termine di 7 giorni. La successiva verifica dell’inadempienza del titolare ha portato all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 9000 euro.

In uno dei locali della movida santagatese, in cui sono stati effettuati controlli da parte degli agenti della sezione Polizia Amministrativa, è stata verificata la presenza di un addetto ai servizi di controllo irregolare, in quanto non iscritto all’apposito registro prefettizio: sono scattate dunque le sanzioni sia all’addetto che al titolare dell’esercizio per un totale di 3332 euro.

I controlli hanno interessato anche i proprietari di immobili in locazione: in 15 casi hanno riguardato la concessione in uso dei locali a cittadini extracomunitari che prevede la comunicazione entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza. In caso contrario, si può incorrere in una sanzione che può variare da 500 a 3500 euro.