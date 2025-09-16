“Salviamo il Mare e le Creature Marine”: l’opera di Angela Saja inaugurata a Taormina

“Salviamo il Mare e le Creature Marine” è il messaggio lanciato dall’installazione artistica inaugurata lo scorso sabato, presso l’elegante Elihotel di Sant’Alessio sul mare, a pochi chilometri da Taormina.

L’opera è stata realizzata dall’artista barcellonese Angela Saja in occasione del matrimonio di due amici e sono stati proprio il Mare di Sant’Alessio e il suo suggestivo Castello a fare da cornice al dipinto di grandi dimensioni (275 cm x 900 cm, acrilico su tessuto).

Il contenuto dell’opera

Una Sirena fluente, soggetto spesso ricorrente nei dipinti della Saja, che accanto ad una barriera corallina si libra in preghiera in favore del Creato e delle sue Creature.

L’opera, nel celebrare l’amore universale, pone l’accento sulla tematica “Salvaguardia dell’ambiente”, per ricordare il dovere di preservare e tutelare lo splendido e rigenerante territorio in cui viviamo.