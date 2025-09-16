Milazzo: a Palazzo d’Amico la presentazione di “Sikelia. Tra terra e mare”

Un nuovo appuntamento culturale si terrà domenica 21 settembre alle ore 18:00 a Palazzo D’Amico a Milazzo, dove sarà presentato “Sikelia. Tra terra e mare”, il libro d’arte e poesia di Vincenzo Calì e dell’artista Maria Teresa Giunta, curato dalla dottoressa Annalina Grasso.

Presenteranno il libro l’editrice Giulia Carmen Fasolo per Edizioni Smasher, insieme a Giuseppe Giunta, presidente della Filicusarte, alla docente e nostra caporedattrice Flaviana Gullì e alla docente e critica d’arte Giulia Maria Sidoti.

Le letture nel corso della presentazione, invece, saranno curate da Mariadele Martinez.