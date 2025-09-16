Messina, i Carabinieri scoprono una piantagione di canapa indiana nel quartiere San Filippo

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, in un’area collinare del quartiere San Filippo. La scoperta ha portato all’arresto di due 32enni con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione è scattata ieri notte quando i Carabinieri, durante un servizio di perlustrazione nelle zone montane del capoluogo peloritano, avevano notato movimenti sospetti all’interno di un terreno agricolo isolato e parzialmente nascosto tra la vegetazione.

Di conseguenza, è stato predisposto un articolato servizio di osservazione con l’impiego di militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro, della Stazione di Castanea delle Furie, del Nucleo Radiomobile, con il supporto operativo dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

I Carabinieri, in abiti civili, si sono appostati nei pressi dell’area, tenendola monitorata anche con strumenti tecnologici per monitorarla a distanza.

Gli arrestati bloccati mentre irrigavano le piante

I militari sono intervenuti bloccando i due indagati proprio mentre stavano irrigando una piantagione di cannabis indiana composta da una ventina di piante, alte circa due metri e mezzo. Sul posto sono stati ritrovati anche fertilizzante e vario materiale, utilizzati per l’essiccazione e il frazionamento della sostanza stupefacente ricavata dalla piantagione.

Le piante, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare fino a circa 5 kg di sostanza stupefacente, sono state estirpate e sottoposte a sequestro insieme al fertilizzante e al materiale utilizzato per il frazionamento.

Al termine delle formalità di rito i due arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.