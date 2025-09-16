“Mercoledì della spiritualità 2025”, il programma della Fraternità Carmelitana di Barcellona P.G.

“Vivere nell’oggi con profezia: il Simbolo della Fede”

La Fraternità Carmelitana di Barcellona Pozzo di Gotto ha reso noto il programma dei Mercoledì della Spiritualità 2025″ che, in occasione dell’anniversario del Concilio di Nicea, saranno dedicati alla comprensione del Credo (Simbolo della Fede).

Al Consilio di Nicea fu infatti elaborato un testo sul Simbolo della Fede, il quale è stato accettato da tutte le Chiese e le confessioni cristiane. Pertanto, la memoria del 1700° anniversario del Concilio (325-2025), rappresenta l’occasione per rileggerlo nella prospettiva del vissuto ecclesiale-comunitario.

Qui di seguito il programma:

Mercoledì 22 ottobre : La fede come risposta all’iniziativa di Dio Trinità nella storia umana (Vittorio Rocca);

Mercoledì 29 ottobre : Noi crediamo in un solo Dio Padre e Madre (Gregorio Battaglia);

Mercoledì 5 novembre : Noi crediamo in Gesù Figlio di Dio origine e compimento della fede (Alberto Neglia);

Mercoledì 12 novembre : Noi crediamo nello Spirito Santo, che "spinge" la storia e parla per mezzo dei profeti (Felice Scalia);

Mercoledì 19 novembre : Per una lettura mistagogica del Simbolo della Fede nella Liturgia della Chiesa (Egidio Palumbo);

Mercoledì 26 novembre: La fede nel vissuto di S. Teresa di Lisieux (Alberto Neglia).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Chiesa del Carmine. Tel. 0909762800