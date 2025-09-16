Conferenza stampa di presentazione della 1° Biennale d’Arte di Messina, il 18 settembre a Messina

Dopo lo straordinario successo ottenuto in occasione della rassegna Expo Arte Messina 2024, la città dello Stretto si prepara ad accogliere la 1° Biennale d’Arte di Messina.

La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 18 settembre alle 10:30 presso il Salone delle Bandiere del Comune. Nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno annunciati i luoghi simboli in cui si svilupperà la Biennale e gli artisti partecipanti.

Alla conferenza saranno presenti il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso; il Presidente e la Vicepresidente della Biennale d’Arte di Messina, rispettivamente Gianfranco Pistorio e Stefana Arcidiacono; i componenti del comitato tecnico scientifico: gli storici dell’arte Giovanna Famà e Giampaolo Chillè; il fotografo Mimmo Irrera e la Madrina dell’evento Letizia Lucca.

Interverranno la direttrice del Museo Regionale “Maria Accascina”, Marisa Mercurio; il Presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro; il Dirigente dell’Ufficio delle Dogane Claudio Tucci; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo; il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina; i rappresentanti dei vari ordini professionali e le associazioni che partecipano alla Biennale.