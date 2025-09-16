Barcellona: incendio nella zona collinare di Migliardo

A Barcellona Pozzo di Gotto, nella strada provinciale che collega il centro alla frazione collinare di Migliardo, si è verificato un incendio in una pineta, fortunatamente in una zona distante dalle abitazioni.
L’intervento tempestivo di due squadre del Corpo Forestale, che hanno immediatamente domato le fiamme, ha permesso di scongiurare il peggio.
Si tratta di una zona in cui spesso, nel corso degli anni, si sono verificati episodi del genere.
In questo caso, in mancanza di venti sfavorevoli, il rogo è stato facilmente estinto, limitando i danni alla vegetazione.