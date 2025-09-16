Barcellona: domato incendio a Fondaconuovo

Sono state appena domate le fiamme dell’incendio che da questa mattina aveva minacciato la quiete degli abitanti del quartiere Fondaconuovo a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’incendio, originatosi a partire dalle sterpaglie e dai rifiuti che dominano la zona, ha interessato anche un’abitazione. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, la situazione è al momento sotto controllo.

Già in precedenza la zona era stata interessata da incendi di varia natura, a causa soprattutto dello stato di abbandono in cui versava.