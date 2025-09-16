Barcellona: affidati i lavori per la passeggiata di Spinesante

Da Barcellona Pozzo di Gotto il via libera per i lavori di riqualificazione della passeggiata di Spinesante e per la lotta all’erosione costiera, criticità che da anni penalizza la comunità.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha annunciato che la gara per l’affidamento dei lavori si è conclusa e che il cantiere è ormai pronto a partire.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il Consorzio Stabile Energos di Biella, con un importo di oltre 570.000 euro destinati al risanamento e alla messa in sicurezza del lungomare di Spinesante.

Una risposta a un problema storico

Questi interventi sono una risposta concreta e definitiva a due problemi che affliggono la comunità da molti anni: la costante erosione costiera e la riqualificazione di Spinesante.

L’erosione negli anni ha provocato danni significativi e reso l’area particolarmente vulnerabile.

Dunque, l’obiettivo del progetto è quello di restituire ai cittadini una passeggiata sicura, riqualificata e pienamente fruibile.

Gli altri progetti per la sicurezza del territorio

L’amministrazione ha annunciato anche altri interventi strategici contro il rischio idrogeologico, in particolare: il ripascimento della spiaggia e la realizzazione di una vasca di laminazione a Santa Venera, un’opera idraulica in grado di raccogliere temporaneamente l’acqua piovana in eccesso e ridurre il rischio di allagamenti ed esondazioni del torrente Longano.

Questi interventi rappresentano, secondo il primo cittadino, “un passo decisivo verso la messa in sicurezza e la valorizzazione di Barcellona Pozzo di Gotto”, con l’impegno a dare risposte concrete a problematiche storiche che hanno inciso sulla vita dei cittadini.

In evidenza immagine di repertorio.