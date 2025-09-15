San Filippo del Mela, libero il 24enne arrestato per droga

È stato immediatamente scarcerato il 24enne di San Filippo del Mela arrestato per droga, trovato in possesso di due panetti di hashish, una pianta di marijuana con infiorescenza e ulteriori dosi per un totale di circa 160 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento.

La decisione del Tribunale di Barcellona PG

Il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha convalidato l’arresto, ma ha accolto la linea difensiva dell’avvocato Alfio Chirafisi, che aveva chiesto misure meno restrittive rispetto al carcere o ai domiciliari. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Secondo la difesa, il 24enne sarebbe un consumatore abituale di sostanze stupefacenti, e non un pusher. Durante l’interrogatorio, il giovane ha risposto in maniera convincente a tutte le domande del giudice, dichiarando che la droga fosse destinata esclusivamente ad uso personale. Ha scelto di non rispondere soltanto in merito al fornitore della sostanza.

Le parole dell’avvocato Chirafisi

L’avvocato Chirafisi, interpellato dalla redazione, si è detto soddisfatto dell’esito della convalida:

“Tenere in carcere o ai domiciliari ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti, seppur in quantità rilevanti, ma che risultano consumatori, è ingiusto. Questa prassi contribuisce soltanto al sovraffollamento carcerario, con il rischio di rivolte e persino gesti estremi”.

Un precedente per il Tribunale

Secondo quanto riportato dallo stesso legale, pare si tratti della prima volta che il Tribunale di Barcellona PG non dispone il carcere o i domiciliari per il possesso di una quantità così elevata di stupefacente: 160 grammi di hashish, una pianta di marijuana e materiale da confezionamento.