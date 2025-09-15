Milazzo, aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestato 33enne di Merì, ma torna subito libero

L’uomo è stato fermato nei pressi dei caselli A20. Dopo l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ha disposto solo l’obbligo di firma.

Giovedì scorso i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato A.C., 33 anni, residente a Merì, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento del pm Luca Gorgone, il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altre persone quando il mezzo è stato fermato nei pressi dei caselli A20 dello svincolo di Milazzo. La conducente risultava in possesso di una patente scaduta, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire i controlli.

Durante l’ispezione, l’uomo avrebbe reagito con atteggiamento violento, insultando i carabinieri e opponendosi alla perquisizione personale. Nel tentativo di sottrarsi, avrebbe colpito alcuni militari con gomitate e cercato di sferrare un pugno.

L’arresto e la decisione del giudice

Il giovane è stato arrestato in flagranza e condotto davanti al giudice con rito direttissimo. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui la misura restrittiva degli arresti domiciliari, anche in considerazione della contestazione di recidiva.

Venerdì, però, il giudice dott.ssa Silvia Spina, pur convalidando l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ha scelto una misura meno severa: l’obbligo di presentazione in caserma due volte a settimana. L’indagato era difeso dall’avvocato Giuseppe Ciminata.