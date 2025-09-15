Messina, controlli staordinari dei carabinieri: 8 persone denunciate e tre segnalate come assuntori di droga

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo
del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo
al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone
maggiormente frequentate per la presenza di luoghi di aggregazione.
Nello specifico, nell’ambito dei servizi volti al contrasto delle illegalità diffuse, i Carabinieri hanno
denunciato all’Autorità Giudiziaria 6 individui, presunti responsabili del reato di furto aggravato di
energia elettrica.
Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno notato alcune anomalie nei contatori in uso agli indagati,
motivo per il quale è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’azienda erogatrice del
servizio di energia elettrica, cosicché da poter approfondire le verifiche.
L’accurato accertamento ha permesso di scoprire ben 6 allacci abusivi, alcuni dei quali creati ad hoc, a
mezzo di bypass, ed altri con allaccio diretto, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia
elettrica sottratta alla rete pubblica. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a quantificare l’entità del
danno. I 6 denunciati ora dovranno rispondere del reato a loro addebitato.
Nel corso di predisposti servizi di pattugliamento, soprattutto nelle ore serali e notturne, i Carabinieri
hanno altresì sottoposto a controlli numerosi veicoli e persone, di cui alcune gravate da pregiudizi di
polizia, e sono state elevate sanzioni per le violazioni al codice della strada, anche per condotte che
mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.
Un individuo, inoltre, è stato denunciato all’A.G. per possesso di oggetti atti ad offendere perché
trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre un altro soggetto, sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari, è stato trovato all’esterno dell’abitazione e denunciato all’A.G. per il reato di
evasione.
Nell’ambito dell’attività antidroga, infine, 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina per
detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti. In tale ambito i militari dell’Arma hanno
sequestrato alcune dosi di marijuana e hashish, poi consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le
relative analisi di laboratorio.
