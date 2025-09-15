Capo d’Orlando, rissa del 19 agosto: il Questore di Messina emette 5 Daspo Willy e un avviso orale

A seguito della violenta rissa avvenuta a Capo d’Orlando lo scorso 19 agosto, che ha visto coinvolti cinque giovani (tra cui tre minorenni), il Questore di Messina Annino Gargano ha emesso cinque provvedimenti di Daspo Willy e un Avviso orale.

I fatti del 19 agosto

Lo scontro, avvenuto in piazza Trifilò, aveva destato grande clamore poiché ripreso con uno smartphone e diffuso rapidamente sui social. I partecipanti, appartenenti a due fazioni contrapposte, si erano affrontati con bastoni e persino con un casco da motociclista, provocando feriti costretti a ricorrere alle cure al Pronto Soccorso di Sant’Agata di Militello.

Le misure adottate

Dopo l’attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Messina, sono scattati i provvedimenti:

Quattro soggetti non potranno accedere né stazionare nelle vicinanze dei locali della zona teatro della rissa per un anno ;

Un partecipante è stato colpito da un Daspo Willy della durata di due anni.

Per quest’ultimo, in considerazione dei precedenti, è stato emesso anche un Avviso orale, misura preventiva che lo invita a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso contrario, rischia provvedimenti ancora più gravi.

Ordine pubblico e sicurezza

La violenza esplosa nel cuore di Capo d’Orlando, in una zona centrale e molto frequentata, aveva generato forte preoccupazione nella cittadinanza e rischiato di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica. Con queste misure, la Questura intende ristabilire legalità e prevenire nuovi episodi simili.