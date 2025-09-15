Barcellona Pozzo di Gotto si prepara al “Gustatio Day”: gusto, cultura e arte al Parco Jalari

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il “Gustatio Day”, il primo grande evento firmato dall’associazione culturale ed enogastronomica Gustatio APS, in programma domenica 21 settembre presso il suggestivo Parco Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto e presentato in una conferenza stampa presso l’Aula Consiliare di Barcellona P.G. lo scorso sabato.

Un’iniziativa che promette di trasformare la città del Longano in un palcoscenico di eccellenze, con ospiti di rilievo nazionale e un programma ricco di masterclass, talk, degustazioni, laboratori, mostre e musica dal vivo.

Tre grandi nomi della cucina italiana

A rendere il “Gustatio Day” un evento unico saranno tre protagonisti assoluti della scena enogastronomica italiana:

Gabriele Bonci , il maestro dei lievitati conosciuto come “il Michelangelo della pizza”;

Filippo La Mantia , lo chef siciliano che ha portato la cucina isolana nei più importanti palcoscenici italiani;

Giuseppe Manilia, il celebre pasticcere, Campione del Mondo di pasticceria nel 2016.

Accanto a loro, critici gastronomici, giornalisti e professionisti del settore, pronti a guidare il pubblico in un percorso tra gusto e cultura.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle 9:30 con la Masterclass esclusiva di Gabriele Bonci, ospitata nell’agriturismo del Parco Jalari.

Alle 14:30 spazio alla degustazione dei tre piatti d’autore, firmati proprio da Bonci, La Mantia e Manilia. I piatti saranno abbinati a vini selezionati da Giuseppe Lo Presti (Enoteca La Botte), con il supporto dei delegati AIS e di E20divini, in un percorso guidato da Carla Icardi, food editor e project director di MNcomm.

Dalle 17:00 il Parco aprirà le sue aree culturali, espositive e degustative, trasformandosi in un villaggio del gusto.

Alle 18:30 si terrà la tavola rotonda “Il valore culturale e sociale del cibo”, con interventi di esperti come Giacomo Dugo (Università di Messina), Delfina Guidaldi (preside dell’IIS “Guttuso” di Milazzo) e il sindaco Pinuccio Calabrò.

Dalle 19:30 gran finale con una degustazione serale curata da oltre trenta ristoratori, cantine e birrifici locali. Sul palco si alterneranno talk, testimonianze e momenti musicali, con la band Atmosfera Blu a chiudere la serata.

Il legame con il territorio

Il “Gustatio Day” non sarà solo enogastronomia, ma anche valorizzazione della comunità barcellonese. Durante l’evento verranno infatti premiate quattro attività storiche della città, simbolo di radici e tradizione.

Il presidente Gaetano Previti ha sottolineato:

“Il Gustatio Day sarà una grande festa in cui ristoratori, produttori, critici gastronomici e cittadini si incontreranno intorno al concetto di gusto. Abbiamo voluto ospiti di livello nazionale per dare alla manifestazione il valore che merita, ma soprattutto per creare connessioni e nuove opportunità per il nostro territorio”.

L’iniziativa gode anche del sostegno dell’Amministrazione comunale: l’assessore Angelita Pino ha parlato di un evento che “trasformerà il Parco Jalari in un villaggio del gusto e della cultura, valorizzando le eccellenze locali e offrendo nuove occasioni di crescita per la città”.

Come partecipare

L’accesso al Parco Jalari e la partecipazione al “Gustatio Day” saranno possibili solo su prenotazione.

Un’occasione imperdibile per vivere un viaggio tra gusto, arte e cultura nel cuore dei Nebrodi, insieme a protagonisti di fama nazionale e alle eccellenze del territorio barcellonese.