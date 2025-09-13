Lunedì 15 settembre presso la Basilica di San Sebastiano messa in suffragio di monsignor Mento

Lunedì 15 settembre alle ore 19 presso la Basilica Minore di San Sebastiano di Barcellona P G sarà celebrata una messa di suffragio in memoria dell’arciprete Mons.Francesco Mento.

Egi fu uno straordinario uomo di Dio, la cui attività non si limitò alla guida spirituale, ma si estese con acuta e raffinata intelligenza all’ ntegrità dell’ammistrazione dei beni materiali della Basilica di San Sebastiano.

Curatore straordinario dell’immenso patrimonio spirituale ed materiale della chiesa

Egli dimostrò che fede e efficienza amministrativa possono coesistere armoniosamente;

Difatti,l’amministrazione dei beni spirituali e materiali fu improntata alla ricerca di una saggia conservazione con una visione a lungo termine dal 2 settembre del 1958.

La sua esistenza fu un inno esistente alla fede come lo testimoniano la formazione come servizio instancabile, le missioni pro Civitate Assisi dove fece conoscere ai fedeli lo spirito di fraternità e di accoglienza portando il messaggio di San Francesco.

La sua testimonianza più visibile di trova nella Basilica Minore di San Sebastiano che ha arricchito con diverse opere d’arte.

Per esempio si trovano gli splendidi altari barocchi della perduta Chiesa degli Agonizzanti come la cappella dell’Esaltazione della croce e dalla parte opposta la cappella della Madonna del suffragio, l’altare del sacro cuore di Gesù proveniente dal vecchio duomo e il sontuoso altare marmoreo in stile classico di San Sebastiano, la pesca miracolosa di Cola Pietro, ancora il sontuoso altare maggiore in marmi policromi che rappresenta il frontone di un tempio romano dove trova collocazione la tela raffigurante il martirio di San Sebastiano, il Cristo Pantocratore della calotta absidale e le preziose tele del seicento e del settecento dietro l’altare maggiore.

Degne di ricordo le porte in bronzo con le formelle raffiguranti le scene tratte dalla vita del Santo tanto altro ancora. La Basilica Minore di San Sebastiano è la seconda Chiesa cattolica più grande della provincia di Messina. Per Mons.Mento la Chiesa non era fatta di cemento, un’astrazione bensì un corpo vivente e lui ne era il cuore pulsante. Manca la sua figura rassicurante, la sua instancabile dedizione.

Ai fedeli ha lasciato un’eredità fatta di solidarietà, di senso di appartenenza, di Luce.