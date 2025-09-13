Ballerine barcellonesi partecipano al Ballo in Bianco con Roberto Bolle. Domani lo speciale televisivo su Rai 1

Anche una delegazione di giovani barcellonesi della scuola di danza “ASD Otto Tempi” ha partecipato al Ballo in Bianco 2025, l’evento annuale di Roberto Bolle dedicato alla danza e il cui speciale televisivo sarà trasmesso su Rai 1 domani, domenica 14 settembre, alle ore 9.50. Il Ballo in Bianco, svoltosi domenica 7 settembre presso l’Arco della Pace a Milano, fa parte di On Dance, una grande manifestazione in cui trovano posto spettacoli dal vivo, incontri, serate danzanti, open class e workshop gratuiti di danza classica, contemporanea, tango, swing, street dance e oltre, per allievi e appassionati di tutte le età.

Le sette ballerine barcellonesi protagoniste

Accompagnate da Luana Saitta, Direttrice della Scuola di Danza, Recitazione e Canto ASD Otto Tempi, le allieve Giulia Spataro, Greta Scilipoti, Giorgia Cannone, Ilaria Ravidá, Irene Munafó, Aurora Ferrara e Giulia Isaia hanno avuto l’onore di partecipare alla prestigiosa kermesse, seguendo una lezione unica tenuta da Roberto Bolle e dalla prima ballerina del Teatro Alla Scala Virna Toppi. Quest’anno la scuola di danza barcellonese, che ha preso parte per il terzo anno consecutivo all’evento di Roberto Bolle, è stata invitata da On Dance a partecipare anche al Ballo in Rosso, una coreografia sulle note del Boléro di Ravel, tenutosi lo stesso 7 settembre.

“Con il Ballo in Bianco – afferma la Direttrice Luana Saitta – le allieve hanno svolto per la prima volta una sbarra di livello alto, tenuta non dalla loro insegnante come di consueto, ma da Roberto Bolle, lezione che, fatta in quel contesto, ha un impatto completamente diverso. Per me e per le mie allieve è stata una grande emozione vedere tutti quei ragazzi, 2200 ballerini che a tutte le età riescono a seguire a distanza alla sbarra una lezione, dimostrazione di come la danza aiuti con disciplina ad essere concentrati e a fare squadra, anche con numeri così grossi. Partecipare al Ballo in Bianco arricchisce non solo a livello personale, ma anche artistico, perché si ha la possibilità di confrontarsi con persone anche più preparate e che vengono da diverse parti d’Italia; quindi per migliorarsi è utile fare queste esperienze, oltre all’emozione di stare a fianco ad un étoile come Roberto Bolle. Il Ballo in Rosso, a cui abbiamo preso parte, è stata un’esperienza ancora più emozionante: provare con il grande maestro che ci guardava e correggeva, sulle note dell’opera di Ravel che vanno ad incalzare fino al culmine finale, è stato ancora più entusiasmante, una delle esperienze più belle di sempre. Vorrei aggiungere che On Dance non offre solo lezioni di danza e l’esperienza in Rai, perché in questi giorni sono organizzati anche dei talk dove si parla di diversi argomenti, ad esempio di alimentazione e sano sport, infatti abbiamo incontrato anche campioni olimpici come Carolina kostner, l’anno scorso abbiamo conosciuto Alessandra Ferri, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, quest’anno Virna Toppi, Nicoletta Manni, insomma On Dance ci ha permesso di vivere un’esperienza unica che ha arricchito il percorso artistico e personale dei ragazzi”.

Otto Tempi, uno spazio di crescita personale e artistica

Otto Tempi – per cui è in apertura a fine settembre la nuova sede in via Milite Ignoto, 5 a Barcellona P.G. – nasce con un’idea chiara: non offrire solo corsi di danza, recitazione e canto, ma creare uno spazio di crescita personale e artistica, dove ogni ragazzo si senta accolto e valorizzato.