Open Day Laboratorio Teatrale 2025/26

Avrà luogo oggi pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00 in via Statale Oreto, l’open day inaugurale del laboratorio teatrale 2025/2026 organizzato da Giuseppe Pollicina.

Il doppio appuntamento è anche per domani, 13 settembre, dalle 09:30 alle 12:30.

Il laboratorio risulta strutturato come segue.

Corso per bambini e ragazzi:

  • Lavoro su presenza scenica;
  • Conoscenza e uso del corpo e della voce;
  • Costruzione del personaggio;
  • Uso dello spazio scenico;
  • Conoscenza e controllo delle emozioni;
  • Improvvisazione teatrale;
  • Tecniche di comunicazione non verbale;
  • Lettura espressiva, ascolto e comprensione del testo;
  • Il silenzio, le pause, il tempo e il ritmo;
  • Giochi teatrali;
  • Elementi base di dizione;
  • Elementi di storia del teatro e linguaggio teatrale;
  • Le fasi della preparazione di uno spettacolo teatrale.

Corso Teatro per Adulti:

  • Corsi avanzati di recitazione;
  • Dizione;
  • Improvvisazione teatrale;
  • Storia del teatro;
  • Scuola di regia;
  • Espressione corporea;
  • Risveglio della propria creatività;
  • Tecniche di rilassamento, concentrazione e comunicazione;
  • Esercizi sensoriali e di memoria emotiva;
  • Connessione con il personaggio;
  • Logica dell’azione;
  • Studio di scene e monologhi;
  • Costruzione dell’azione drammatica;
  • Costruzione dell’arco narrativo;
  • Storia del cinema;
  • Tecniche di regia cinematografica.
Open Day Laboratorio Teatrale 2025/26
