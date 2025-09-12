Open Day Laboratorio Teatrale 2025/26

Avrà luogo oggi pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00 in via Statale Oreto, l’open day inaugurale del laboratorio teatrale 2025/2026 organizzato da Giuseppe Pollicina.
Il doppio appuntamento è anche per domani, 13 settembre, dalle 09:30 alle 12:30.
Il laboratorio risulta strutturato come segue.
Corso per bambini e ragazzi:
- Lavoro su presenza scenica;
- Conoscenza e uso del corpo e della voce;
- Costruzione del personaggio;
- Uso dello spazio scenico;
- Conoscenza e controllo delle emozioni;
- Improvvisazione teatrale;
- Tecniche di comunicazione non verbale;
- Lettura espressiva, ascolto e comprensione del testo;
- Il silenzio, le pause, il tempo e il ritmo;
- Giochi teatrali;
- Elementi base di dizione;
- Elementi di storia del teatro e linguaggio teatrale;
- Le fasi della preparazione di uno spettacolo teatrale.
Corso Teatro per Adulti:
- Corsi avanzati di recitazione;
- Dizione;
- Improvvisazione teatrale;
- Storia del teatro;
- Scuola di regia;
- Espressione corporea;
- Risveglio della propria creatività;
- Tecniche di rilassamento, concentrazione e comunicazione;
- Esercizi sensoriali e di memoria emotiva;
- Connessione con il personaggio;
- Logica dell’azione;
- Studio di scene e monologhi;
- Costruzione dell’azione drammatica;
- Costruzione dell’arco narrativo;
- Storia del cinema;
- Tecniche di regia cinematografica.