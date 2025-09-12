Messina, servizi antidroga: arrestato cinquantanovenne

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 59 anni, accusato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei servizi antidroga disposti dal Questore Annino Gargano.

Gli agenti delle Volanti hanno fermato il cinquantanovenne al termine di una perquisizione domiciliare. Le indagini avevano già indirizzato i poliziotti verso l’abitazione, sospettata di essere un punto di riferimento per il traffico di droga. Il sospetto ha trovato conferma con il sequestro di oltre 50 piante di marijuana, per un peso complessivo di circa 1,2 kg.

Durante l’operazione la Polizia ha sequestrato anche 75 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale per la coltivazione e per il confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.