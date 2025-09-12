Maxi Operazione DDA Messina: il GUP dichiara incompetenza territoriale

Si è celebrata oggi, presso il Tribunale di Messina, la prima udienza del secondo troncone del maxi processo nato dall’imponente inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che nel giugno 2024 aveva portato all’arresto di 112 persone tra Barcellona Pozzo di Gotto e diversi comuni del comprensorio.
L’indagine aveva fatto luce su due distinte associazioni a delinquere, motivo per cui il procedimento era stato diviso in due tronconi dal GUP De Francesco:
-
Il primo filone, già avviato nei mesi scorsi, riguarda i reati legati al traffico internazionale di droga, con epicentro proprio nella città del Longano.
-
Il secondo filone, oggetto dell’udienza odierna, coinvolge invece un’organizzazione accusata di traffico illecito di autoveicoli. Secondo la ricostruzione della DDA, i veicoli venivano reimmessi nel mercato legale attraverso una serie di reati concatenati, eseguiti nell’ambito di un piano criminale ben strutturato.
Il GUP dichiara l’incompetenza e trasmette gli atti ad altre Procure
Durante l’udienza preliminare, le difese degli imputati – tra cui numerosi legali noti del Foro messinese e siciliano – hanno sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il processo non dovesse essere celebrato dinanzi al GUP di Messina.
Il giudice ha accolto l’eccezione, riconoscendo l’irregolarità sollevata e disponendo:
-
l’estinzione del procedimento in corso;
-
la trasmissione degli atti alle Procure competenti di Roma, Catanzaro e Barcellona Pozzo di Gotto, che dovranno ora avviare ex novo i relativi procedimenti penali.
Nuovi verbali dei collaboratori di giustizia
Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero ha inoltre depositato nuovi verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia Settimo Corritore, che vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni già rese da Salvatore Iannello, ex boss oggi collaboratore. Le testimonianze potrebbero rivelarsi determinanti nella ricostruzione dei fatti e nel consolidamento delle accuse a carico degli indagati.
Il collegio difensivo
A rappresentare le difese delle decine di imputati, un nutrito pool di avvocati: Giuseppe Lo Presti, Antonino Pirri, Antonino Aloisio, Salvatore Silvestro, Sebastiano Campanella, Filippo Barbera, Diego Lanza, Gaetano Pino, Fabio Catania, Giuseppe Ciminata, Santi Certo, Tino Celi e Luca Agostino.