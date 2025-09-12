Incontro con i tecnici della città metropolitana per la manutenzione stradale provinciale

Oggi si è tenuto un importante incontro per affrontare la questione della manutenzione delle strade provinciali del nostro territorio. Il sindaco Calabrò ha incontrato insieme alla consigliere metropolitana Torre Ilenia i tecnici della Città Metropolitana, Chiofalo e Privitera, per un sopralluogo congiunto sulle diverse strade provinciali urbane ed extraurbane del Comune.

​L’incontro è stato organizzato su iniziativa dei consiglieri metropolitani Calabrò, Torre e Perdichizzi, con l’obiettivo di programmare e accelerare gli interventi di ripristino del manto stradale. Come è noto, la Regione ha stanziato circa 7 milioni di euro, che saranno destinati a finanziare la manutenzione di tutte le strade della provincia.

​Questo sopralluogo rappresenta un passo cruciale per definire le priorità e garantire che i fondi vengano utilizzati nel modo più efficace possibile per migliorare la sicurezza e la percorribilità della nostra rete stradale. L’amministrazione metropolitana si è impegnata a dare seguito a questo incontro con un piano d’azione concreto, per avviare al più presto i lavori necessari.