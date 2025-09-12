Festa della Madonna del Tindari: oltre diecimila fedeli, maxi controlli

Il 7 e l’8 settembre 2025 migliaia di fedeli hanno raggiunto il Santuario di Tindari a Patti (Messina) per la tradizionale Festa della Madonna del Tindari. Anche quest’anno l’evento ha richiamato oltre diecimila persone da diverse province siciliane.

Per l’occasione, il Questore di Messina Annino Gargano ha predisposto un importante dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, con l’impiego di oltre 60 operatori delle forze dell’ordine, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Polizia Metropolitana, insieme a personale sanitario e volontari di associazioni locali.

Le misure di safety e security, discusse in sede di tavolo tecnico, hanno garantito che tutti i momenti religiosi si svolgessero in condizioni di massima sicurezza. Diverse postazioni sanitarie sono state collocate lungo il percorso che conduce al Santuario, permettendo assistenza immediata ai pellegrini.

Controlli sul territorio

In vista dell’evento, il Commissariato di Patti ha intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino. Sono state identificate 408 persone, controllate 147 autovetture e numerosi esercizi commerciali.

All’esito delle verifiche:

elevate 11 sanzioni al Codice della Strada;

ritirate 2 patenti di guida;

sequestrati 2 veicoli;

segnalati 2 giovani pattesi trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Le attività di polizia, inoltre, hanno permesso di accertare diverse irregolarità nei servizi di trasporto dei pellegrini. La Polizia di Stato ha comminato sanzioni per oltre 10.000 euro, ritirato 2 documenti di guida e sequestrato 3 pullman risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa.

Emergenza gas durante i festeggiamenti

Durante la giornata conclusiva, i poliziotti impegnati nei controlli preventivi hanno avvertito un forte odore di gas proveniente da un impianto situato nei pressi del Santuario. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e la situazione risolta grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, già presenti sul posto per finalità di prevenzione.