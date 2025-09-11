QuiNteatro: al Trifiletti di Milazzo prende il via l’VIII stagione teatrale 2025/2026

Milazzo si prepara ad accogliere l’VIII stagione teatrale di QuiNteatro, diretta da Giuseppe Pollicina, che porterà al Teatro Trifiletti un cartellone ricco di emozioni, riflessioni e divertimento. Dal 26 ottobre 2025 al 22 marzo 2026, il pubblico potrà vivere otto appuntamenti tra prosa, commedia brillante, classici e monologhi intensi. Gli abbonamenti sono già disponibili, con campagne attive dal 10 settembre al 26 ottobre, a partire da 90 euro.

Ecco il calendario completo degli spettacoli.

Domenica 26 ottobre 2025 – “Lettere a Theo”

A inaugurare la stagione sarà Blas Roca Rey con l’accompagnamento ai flauti del maestro Luciano Tristaino. Lo spettacolo ripercorre le struggenti lettere che Vincent Van Gogh scrisse al fratello Theo: un viaggio nella mente e nell’anima del pittore, tra vitalità incontenibile, miseria, ostinazione artistica e la lenta discesa nella follia.

Domenica 9 novembre 2025 – “Mi è scappato il morto”

Una commedia brillante con Andrea Bizzarri, Alda Sacor e Giuseppe Abramo, ricca di equivoci e gag. In un appartamento destinato a incontri galanti, Nico scopre che l’uomo che stava per incontrare la fascinosa Emilie è improvvisamente a terra, apparentemente morto. Tra malintesi e colpi di scena, il morto potrebbe… scappare da un momento all’altro.

Domenica 23 novembre 2025 – “Bacco, tabacco e… cenere”

Con Patrizia Pellegrino, Angela Melillo e Salvo Buccafusca, lo spettacolo racconta le vicende di Anselmo Martellone, un giudice a riposo che dietro la maschera di uomo integerrimo nasconde fragilità e ironiche debolezze umane.

Domenica 28 dicembre 2025 – “Canto di Natale”

Il grande classico di Charles Dickens prende vita sul palco: la storia di Ebenezer Scrooge, avaro e cinico, che grazie alla visita dei tre Spiriti del Natale intraprende un percorso di trasformazione verso la generosità e la compassione.

Domenica 1 febbraio 2026 – “Col sudore della fronte”

Un intenso monologo di Ivan Bertolami, scritto da Mariangela Vacanti, che unisce memoria storica e attualità. Tra testimonianze di sindacalisti uccisi, articoli della Costituzione e canti popolari siciliani, viene raccontata la dignità del lavoro e il prezzo pagato da chi ha lottato per i diritti.

Martedì 17 febbraio 2026 – “Uno nessuno centomila”

Con Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon e Enrico Ottaviano, il capolavoro di Luigi Pirandello rivive sul palco. Grottesco, ironico e destabilizzante, il romanzo più amaro dell’autore siciliano indaga l’identità frammentata e le maschere sociali.

Domenica 1 marzo 2026 – “Rosso e Blu”

Un dramma familiare con Giuseppe Pollicina, Tania Aioto, Emanuela Mendolia e Sophia Sottile. Due sorelle insoddisfatte e un “dottore” misterioso intrecciano le loro vite in un gioco di sarcasmo, ironia e segreti nascosti, con una matita rossa e blu che non solo corregge gli errori, ma a volte li amplifica.

Sabato 14 marzo 2026 – “Un amore di peso”

Con Marco Cavallaro, Rosario Petix, Stella Pecollo e Valentina Stritieri, una commedia che affronta con leggerezza il tema del pregiudizio sociale. Giorgio, diviso tra la bellissima Lara e la genuina Carla, dovrà scegliere se ascoltare il cuore o le pressioni della società.

Domenica 22 marzo 2026 – “Ti posso spiegare”

La stagione si chiude con Michele La Ginestra, Beatrice Fazi e Manuela Zero. Una commedia brillante che racconta la vita apparentemente serena di una coppia sposata da vent’anni, sconvolta dall’arrivo inaspettato di una giovane straniera nel loro letto. Tra risate e riflessioni, lo spettacolo indaga i confini tra realtà e illusione.

Campagna abbonamenti

Gli abbonamenti alla stagione 2025/2026 di QuiNteatro vanno da 90 a 140 euro. La prelazione per i vecchi abbonati è attiva fino al 30 settembre, mentre la campagna abbonamenti chiude il 26 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni: