Ponte Mela, domani la consegna dei lavori alla Città Metropolitana

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto comunica che domani venerdì 12 settembre, l’Ing. Capo del Genio Civile consegnerà alla Città Metropolitana (titolare della strada provinciale extraurbana) il Ponte Mela ricostruito. In seguito, il Sindaco della Città Metropolitana stabilirà, con ordinanza sulla viabilità, la data della riapertura. Potrebbe anche disporre che ciò avvenga nell’immediato.
Il CAS, come concordato, potrà nei giorni successivi procedere ai lavori di pavimentazione con chiusura del casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto per alcuni giorni.