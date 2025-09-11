Milazzo, i Carabinieri arrestano un 45enne per rapina a mano armata

Un 45enne di Milazzo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo con l’accusa di rapina aggravata.

Secondo le prime ricostruzioni, il presunto rapinatore sarebbe entrato nella pescheria e, avvicinandosi alla cassa con in mano una siringa, avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare l’intero incasso della giornata per poi allontanarsi a piedi.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare il malvivente nelle vicinanze dell’esercizio commerciale, anche grazie all’intervento di un privato cittadino che transitava nella zona.

I militari sono dunque riusciti a recuperare la somma rubata, pari a 360 euro, restituendola al legittimo proprietario. L’uomo è stato invece condotto in caserma, dove i Carabinieri ne hanno formalizzato l’arresto.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del processo.